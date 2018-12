Hārdens un Jangs atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem

Vēl uz Rietumu konferences labākā spēlētāja balvu pretendēja Dāvja Bertāna komandas biedrs Lamarkuss Oldridžs no Sanantonio "Spurs", Entonijs Deiviss no Ņūorleānas "Pelicans", De'Ārons Fokss un Badijs Hīlds no Sakramento "Kings" un Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets".

Viņam konkurenci uz Austrumu konferences labākā spēlētāja balvu sastādīja Rodiona Kuruca komandas biedrs Spensers Dinvidijs no Bruklinas "Nets", Žoels Embīds un Bens Simonss no Filadelfijas "76ers", Kairijs Ērvings no Bostonas "Celtics", Mailss Tērners no "Pacers" un Nikola Vučevičs no Orlando "Magic".