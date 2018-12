Kādas pārmaiņas mūs gaida no 1. janvāra?

Salīdzinot ar 2018. gadu, kad spēkā stājās nodokļu reforma, kas labvēlīgi ietekmēja ienākumu pieaugumu, nākamā gada 1. janvārī gaidāmās izmaiņas nodokļos būs nelielas.

Pieaugs degvielas akcīzes nodoklis

1.janvāris gan nesīs sliktas ziņas autovadītājiem – no nākamā gada pieaugs degvielas akcīzes nodoklis, kas nozīmē, ka benzīna cenas augs par četriem, bet dīzeļdegvielas cena – par 3,1 centu litrā. Kā portālam TVNET norādīja bankas „Luminor” ekonomists Pēteris Strautiņš, šā nodokļa palielināšana notiek laikā, kad degvielas iepirkumu cenas ir lejupejošas. Tāpat ir cerības, ka vidējās naftas cenas pasaulē nākamgad būs zemākas nekā šogad.

Slikta ziņa smēķētājiem un grādīgo dzērienu cienītājiem

Akcīzes nodoklis nākamgad pieaugs arī tabakas izstrādājumiem, turklāt, tas notiks divas reizes – 1.janvārī un 1.jūlijā. Savukārt 1.martā akcīze pieaugs alkoholiskajiem dzērieniem, taču izmaiņas būs mērenas. Piemēram, akcīze par vīnu pieaugs par septiņiem centiem uz 0,75 litru pudeli.

FOTO: Pixabay

Latvijas Banka prognozē, ka kopumā cenu pieaugums varētu sasniegt gandrīz trīs procentus. Strautiņš norāda, ka iepriekš minētais degvielas akcīzes nodoklis nav tas, kas visvairāk ietekmē dzīves dārdzību Latvijā. Cenu virzību galvenokārt nosaka preču izejvielu cenas pasaulē, kā arī algu pieaugums Latvijā. Šogad algas „uz rokas” vidēji kāpušas par septiņiem procentiem, bet nākamgad šis kāpums varētu sasniegt 4-5% līmeni.

Runājot par izdevumiem, ekonomists uzsver, ka izdevumu izmaiņas galvenokārt noteiks nevis cenas, bet gan reālais patēriņš. Piemēram, šogad cenas varētu būt palielinājušās par aptuveni divarpus procentiem, bet patēriņš – par gandrīz pieciem. Mainoties prioritātēm, dažādām tendencēm un labklājībai, mainās arī patēriņa struktūra.

Pensionāri saņems vairāk

Nākamgad būs jūtamas izmaiņas no nodokļu reformas – ar nodokli neapliekamais minimums algām līdz 440 eiro mēnesī „uz papīra” būs 230 eiro (šogad – 200 eiro). Neapliekamais minimums netiks noteikts ienākumiem virs 1100 eiro mēnesī (šogad – 1000 eiro). No 200 uz 230 eiro pieaugs iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādājamo. Labas ziņas arī pensionāriem – ar nodokli neapliekamais minimums no 250 eiro pieaugs līdz 270 eiro.

FOTO: Patrīcija Eglīte/LETA

Tieši pensionārus nākamgad skars būtiskākās pārmaiņas sociālajā jomā. No 1. janvāra, pensijas saņēmējam nomirstot, viņa laulātajam (arī pensionāram) pienāksies pabalsts 50% apmērā no mirušā laulātā pensijas. Šādu pabalstu varēs saņemt gadu no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja atraitņa pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā kopš mirušā dzīvesbiedra nāves.

Savukārt no nākamā gada 1. oktobra vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu lielu darba stāžu, pensiju indeksācijā piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Uzmanību, autovadītāji!

Vēl viena kategorija, kurus skars nodokļu izmaiņas, ir autovadītāji. Neskaitot degvielas akcīzes nodokļa pieaugumu, mainīsies arī transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes. Tās tiks diferencētas pēc automašīnas oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma. Spēkratiem ar CO2 izmešu daudzumu līdz 50 gramiem uz vienu kilometru (g/km) likme būs 20 eiro, ar apmēru no 51 līdz 95 g/km būs jāmaksā 48 eiro, bet izmešu daudzumu no 96 gramiem līdz 115 g/km likme būs 69 eiro. Vislielākā likme būs automašīnām, kuru izmešu daudzums pārsniedz 351 g/km – to īpašniekiem būs jāmaksā 1056 eiro.

Rīta sastrēgumi Rīgā FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē

Būtiskas pārmaiņas gaidāmas arī uzņēmējdarbības vidē. No 1. janvāra darbinieks varēs strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā. To apgrozījums tiks ierobežots no 100 000 eiro šogad līdz 40 tūkstošiem eiro nākamgad.