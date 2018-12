Grupas “Refleksija” solists Arturs Gruzdiņš pērn uzvarēja pašmāju šovā “X Faktors”, iegūstot 10 tūkstošus eiro un sadarbības līgumu ar "Sony Music". Vasarā intervijā TVNET viņš pastāstīja, ka strādāt ar tik lielu kompāniju “ir forši”. “Šī ir tāda laba skola, ir interesanti. Kaut kādas lietas noteikti gribētos darīt pa savam, kaut kādas lietas ir vienkārši jādara, bet tā tas dzīvē ir. No tā vajag paņemt visu to labāko. Šī pieredze noderēs, jo pēc tam velns viņu zina, kas tur vēlāk būs. Vajag baudīt to, kas ir.”