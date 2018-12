Latvijas jauniešu pāris Rīgā notikušajā PČ iekļuva pusfinālā Latīņamerikas dejā

Pagājušajā nedēļas nogalē Starptautiskajā izstāžu centrā "Ķīpsala" pasaules čempionātā jauniešiem LA dejās sacentās 79 pāri no 49 valstīm. Labāko rezultātu no Latvijas pāriem uzrādīja valsts vicečempioni Ņikita Toms un Laura Stūraine. Februārī Eiropas čempionātā viņi ieņēma 14.vietu, bet tagad pasaules čempionātā pirmajā gadā jauniešu grupā ventspilnieks Toms ar rīdzinieci Stūraini iekļuva pusfinālā un ieguva 13.vietu. Līdz ar to Ņikitas un Lauras karjerā tas bija jau ceturtais pasaules čempionāta pusfināls, jo trīs reizes tas tika sasniegts junioru (14-15 g.) grupā.