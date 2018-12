TVNET gada albums. 10. Polifauna

Polifauna "You Look Like A Lost Soul"

Atskatāmies uz pašmāju populārās mūzikas labākajiem pilnmetrāžas ierakstiem. Kā jau katru gadu, arī Latvijas simtgades gadā izdoti vairāk nekā simts dažādu žanru ierakstu. Atsevišķi no tiem jau izcelti "Austras" balvas desmitniekā, savs viedoklis noteikti būs arī "Zelta mikrofona" žūrijai, taču TVNET pašmāju gada albumu tops izskatās šādi. 10. vieta - Polifauna "You Look Like A Lost Soul". Rītdien - 9. vieta.