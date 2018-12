TVNET gada albums. 7. Auziņš - Čudars - Arutyunyan

Tieši džeza muzikālā valoda ar savu universālo balsi ir viena no Latvijas mūzikas potenciālajām eksporta precēm, un kāpēc gan lai tā nebūtu saksofonista Kārļa Auziņa, ģitārista Matīsa Čudara un bundzinieka Ivara Arutjunjana kopīgi ierakstītā plate "Baltic"?

Albums ir lielisks laikmetīgā džeza paraugs, kurā Čudara grūti klasificējamā postroka/džeza ģitārspēle sakožas ar Auziņa niansēto saksofona spēli (kaut kas no Marka Tērnera, "Art Ensemble Of Chicago"), un to visu uz priekšu dzen prasmīga Arutjunjana bungu spēle.