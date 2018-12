Kā gudri papildināt bērna rotaļlietu kasti

Pirmais noteikums – izvēloties rotaļlietas, jāņem vērā bērna vecums. Tas ir svarīgi gan no drošības viedokļa, gan arī tādēļ, ka vecumam neatbilstoša rotaļlieta bērnam var šķist pārāk neinteresanta vai sarežģīta. Ražotāji uz rotaļlietām liek norādes, no kāda vecuma tās piemērotas, – to vajadzētu ņemt vērā.