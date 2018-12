Ušakovs saglabā mēra amatu

Kā ziņotājs sēdē uzstājās deputāts Nauris Puntulis (VL-TB/LNNK), kurš norādīja, ka opozīcija līdz pēdējam brīdim cerējusi, ka Ušakovs pats atkāpsies. "Andris Ameriks (GKR) nodemonstrēja valstsvīra cienīgu un vīrišķīgu rīcību un atkāpās no amata. Varas nesatricināmības sajūta noved pie kļūdām un Ušakova personā var redzēt pazīmes, kas raksturīgas vadītājiem, kas savā amatā ir pārāk ilgi," izteicās Puntulis, aicinot klātesošos balsot par Ušakova atbrīvošanu no amata.

"Saskaņas" deputāte Baiba Rozentāle Puntulim taujāja, ar ko šodienas sēde atšķiras no piektdien sasauktās, uz ko Puntulis norādīja - šis ir 20 deputātu parakstīts lēmumprojekts.

Rosļikovs apgalvoja, ka gadījumā, ja Saeima atlaidīs domi, pagaidu administrācijas vadītājs būtu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Aivars Draudiņš. "Viņš ir izbijis Rīgas domes deputāts. Tolaik bija skandāli par to, ka Draudiņš, iespējams, narkotisko vielu reibumā vadījis komiteju sēdes. Vai viņš ir atbrīvojies no šīm atkarībām un vai tiešām tāds cilvēks var aizstāt pilsētas mēru," izteicās Rosļikovs. Uz kolēģa piezīmēm Puntulis atbildēja, lūdzot jautājumu nepolitizēt un runāt par to pēc būtības.