Bērni spēj visu: amizanti stāstiņi no vecāku pieredzes

Savukārt melnburnietes Robas ģimenē aug seši bērni, tagad jaunākajam no viņiem jau ir vairāk nekā divdesmit gadu. Ziemassvētki vienmēr ir bijis liels izaicinājums. “Bērniem teicām, ka dāvanas nes Ziemassvētku vecītis ziemeļbriežu pajūgā un noliek uz jumta īsti pirms pusnakts,” viņa atklāja laikrakstam “The Guardian”. “Kad bērni jau gulēja un bija jāsaiņo dāvanas, abi ar vīru mēdzām iedzert kādu glāzi vīna. Tajā Ziemassvētku vakarā viņš vienkārši aizmiga. Kad dāvanas bija sasaiņotas, modināju vīru, lai palīdz uzkārt zeķes virs kamīna. Pie piektās viņš aizķērās un nobrāza kāju visā garumā. Jādomā, sāpes bija briesmīgas, taču vīrs turpināja post istabu. Bērni mūs pamodināja piecos no rīta un vaicāja, kādēļ visa istaba ir asinīs un kas noticis tēta kājai. Uz ko vīrs atbildēja: “Ziemeļbriedis iespēra.” Pat vecākie bērni nobijās. Kad viņi vēlāk vaicāja, kas noticis, mēs solījām pastāstīt 21.dzimšanas dienā. Ikviens no viņiem gaidīja šo brīdi un tas garantēja mums daudzus gadus prieka,” stāsta Roba.