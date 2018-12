Rīkotāji cer WTA turnīru Jūrmalā organizēt nākamos trīs gadus

Nākamgad no 22. līdz 28.jūlijam māla seguma tenisa centrā "Lielupe" notiks WTA "International" sērijas turnīrs. Sākotnēji to bija iecerēts organizēt Maskavā, tomēr tas pēc WTA apstiprinājuma pārcelts uz Jūrmalu, bet to joprojām rīkos Krievijas sporta mārketinga aģentūra "ONE SGM".