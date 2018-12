Septiņas lietas, kuras tu nezināji par Svētās ģimenes baznīcu Barselonā

Antonio Gaudi (1852 – 1926) nebija baznīcas galvenais arhitekts no paša sākuma

Svētās Ģimenes baznīcu sāka būvēt 1882.gadā, Madridē mācījies Barselonas diecēzes arhitekts Fransisko de Paula del Viļars i Lozano. Gaudi strādāja viņa vadībā kā asistents un pārņēma projektu brīdī, kad del Viļars i Lozano to pameta pēc radošām nesaskaņām ar projekta mecenātu, grāmatu tirgotāju un filantropu Hosē Mariju Bokabeļu. Grāmattirgotājs no sākuma vienkārši vēlējās uzcelt kādas itāļu baznīcas kopiju jaunajā Barselonas rajonā, tādēļ par 172 000 pesetām (1034 eiro) iegādājās zemesgabalu. Del Viļars sākotnēji bija iecerējis neogotikas stila baznīcu, līdzīgu Barselonas katedrālei, šodien tā projekta pēdas ir redzamas kapličas daļā. Gaudi atmeta neogotikas stilu un aizstāja to ar paša īpašo modernismu. Arhitekts topošajā baznīcas ēkā nodzīvoja 15 gadus.