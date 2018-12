Hakeri piekļuvuši ES diplomātu sarakstei

Hakeri piekļuvuši tūkstošiem sensitīvu vēstuļu no (ES) diplomātu misijām visā pasaulē, vēsta "The New York Times". Tajās paustas bažas par Ķīnu, Krieviju un Irānu, kā arī ASV prezidenta Donalda Trampa politiku un to, kā uz to reaģēt. Uzbrucēji, visticamāk, saistīti ar Ķīnu.