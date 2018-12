Daugavpils mēra pienākumu izpildītājs: pašvaldības darbs ir stabils

Daugavpils dome jau teju mēnesi strādā bez priekšsēdētāja, jo 22. novembrī no amata tika gāzts "Mūsu partijas" (MP) saraksta līderis Rihards Eigims, kurš turklāt vakar tika aizturēts aizdomās par korupciju. Savukārt izpilddirektora pilsētā nav vēl senāk, jo izpilddirektore Inga Goldberga no partijas "Saskaņa" saraksta rudenī tika ievēlēta 13. Saeimā.

Daugavpils domē vēl tiekot gaidīta informācija no Korupcijas un novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) par Eigima aizturēšanu, taču Prelatovs zināja stāstīt, ka Eigims aizvests uz Rīgu. Kriminālprocesu saistībā ar iepirkumiem, kuru izmeklē KNAB, domes pagaidu vadītājs nodēvēja par "politiskajām spēlēm", jo pirmais līgums ar SIA "Modus būve" domē noslēgts vēl laikā, kad to vadījis Jānis Lāčplēsis (Latgales partija). Pašlaik domē neesot aktuālu iepirkumu, kuros būtu vērtējami kriminālprocesā iesaistītā uzņēmuma "Modus būve" pieteikumi, apgalvoja Eigima partijas biedrs.

Prelatovs uzskata, ka Eigimam, ar kuru viņš startējis vēlēšanās no viena politiskā spēka saraksta, tieši "politisko spēļu" dēļ nebūtu jānoliek deputāta mandāts, turklāt bijušo mēru aizsargājot nevainīguma prezumpcija.

Daugavpils pašvaldībā amatā nav apstiprināts jaunais pašvaldības izpilddirektors, lai arī pretendentu vērtēšanas komisija esot izvēlējusies atbilstošāko kandidātu. Lai arī Prelatovs apgalvoja, ka domē darbs ir stabils, viņš atzina, ka izpilddirektora apstiprināšanai pašlaik nav panākta politiskā vienošanās, līdz ar to jautājuma izlemšanai domē varot pietrūkt balsu.

Daugavpils pilsētas domē ir pārstāvētas trīs partijas, no kurām LP ir seši deputāti, "Saskaņai" - pieci, bet no MP bija ievēlēti četri deputāti, taču būtībā kā vienots spēks strādā tikai trīs, no kuriem Eigims pašlaik ir aizturēts un viņa turpmākās iespējas piedalīties pašvaldības darbā ir neskaidras. Pirmo koalīciju pēc pašvaldību vēlēšanām veidoja "Saskaņa" un MP Andreja Elksniņa (S) vadībā, taču drīz MP Elksniņu gāza un izveidoja koalīciju ar LP. Arī Eigima vadītajai koalīcijai nebija ilgs mūžs un šoruden tā izjuka. Par jaunas koalīcijas izveidi oficiālas vienošanās vēl nav, bet "Saskaņas" vietējais līderis Elksniņš jau kādu laiku aģitē par ārkārtas vēlēšanu sarīkošanu.