ES un Itālija vienojas par valsts nākamā gada budžetu

"Intensīvas pārrunas pēdējās divās nedēļas nodrošinājušas risinājumu 2019.gadam," preses konferencē Briselē norādīja EK viceprezidents Valdis Dombrovskis. "Runāsim skaidri, šis risinājums nav ideāls. Taču tas šobrīd nodrošina iespēju izvairīties no pārmērīga budžeta deficīta procedūras sākšanas."

Itālijai cenšoties izvairīties no ES iespējamajām sankcijām, premjerministrs Džuzepe Konte pagājušajā nedēļā iesniedza EK jaunu budžeta projektu, kurā samazināts plānotais budžeta deficīts no 2,4% līdz 2,04% no iekšzemes kopprodukta (IKP).