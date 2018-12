Klajā nāk devītais izdevums kultūras mantojumam veltītajā "Neputns" sērijā

Visi aplūkotie dievnami apmeklēti laikposmā no 2015. līdz 2018. gadam, veicot to fotofiksāciju, uzklausot draudžu pārstāvju sniegtās ziņas, precizējot datus par ēku tehnisko stāvokli, iekārtojumu un kultūrvēsturiskās vides pārmaiņām. Par katru celtni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama dokumentālā un vizuālā informācija. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna shēma, vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas.

Dr. arch. Jānis Zilgalvis (1955) no 1994. gada ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (no 2018. gada jūnija Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) Arhitektūras daļas vadītājs, no 2001. gada Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes docents, no 2007. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, no 2009. gada Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes loceklis. Vairāk nekā 170 zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju un 17 monogrāfiju autors; zinātniskajā izpētē dominē divi virzieni – muižu arhitektūra un kultūrvēsture un sakrālā arhitektūra un māksla.