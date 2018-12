Latvijas sporta deju pāriem panākumi "Baltic Grand Prix”

No piektdienas līdz svētdienai trīs dienu garumā Starptautiskā izstāžu centra “Ķīpsala” hallē tika aizvadīts viens no pasaules nozīmīgākajiem sporta deju festivāliem “Baltic Grand Prix”, kuru Aigars Svars rīkoja jau 37.reizi. Bez abiem pasaules čempionātiem – jauniešiem Latīņamerikas (LA) dejās un WDSF profesionāļu divīzijā Standartdeju šovā – šajās trijās dienās dažādās vecuma grupās sacentās ap 1500 deju pāriem no vairāk nekā 50 valstīm.