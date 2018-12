Sesks nākamsezon jau startēs vairākos pasaules čempionāta posmos

"Jau esam sākuši strādāt kopā jauno stūrmani un pirmās sacensības kopā aizvadīsim janvārī, piedaloties rallijā "Alūksne". Tie pagaidām ir tuvākie zināmie nākotnes plāni. Runājot par 2019.gada sezonu, man viens no interesantākajiem šķiet Somijas WRC posms, ko dēvē arī par 1000 ezeru ralliju. Šajā leģendārajā rallijā vienā 20 kilometru ātrumposmā ir pat 78 tramplīni! Nākamo sezonu gribas uzsākt kā jaunu posmu, jo šis gads bijis notikumiem bagāts. Liela pieredze iegūta "Opel Motorsport" rūpnīcas komandā, ir izbaudītas uzvaras. Zinu arī to, ko nozīmē zaudēt. Ejot tālāk, gribu paņemt līdzi tikai to labāko no paša pieredzes," pauda Sesks.