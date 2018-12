Pagājušajā naktī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionātā tika aizvadītas 12 spēles. Dienas Top 10 veidotājiem bija no kā izvēlēties - spilgtu epizožu netrūka. Par skaistāko atzīta Toronto "Raptors" spēlētāja Kavai Lenarda bumbas triecies grozā no augšas pāri Domantam Sabonim no Indiānas "Pacers".