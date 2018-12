Pavasarī ar jaunu programmu Rīgā uzstāsies "U.D.O."

Šis koncerts notiks jaunākā albuma “Steelfactory” atbalsta turnejas ietvaros un, kā jau viegli noprotams, pasākumā būs iespēja dzirdēt gan jaunās dziesmas, gan šīs formācijas izcilākos hitus - "One Heart One Soul", "Animal House", "Man and Machine", "24/7", "Independence Day", "They Want War", "In the Darkness", "I Give as Good as I Get", "Metal Machine", "Thunderball" u.c.