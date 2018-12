"Nu nepatīk man viņa!" - ne visas "Ērkšķu" dalībnieces priecājas par Monikas uzvaru

Bet, kamēr Monika visām kolēģēm velta pateicības vārdus par atbalstu, savas antipātijas pret sievieti neslēpj Liene, sakot: "Nu nepatīk man viņa joprojām. Lai arī viņa ir finālā, viņa man joprojām riebjas un kaitina. Tēlo no sevis nezin ko, bet nav nekas."

Gaidot fināla rezultātus, sirsnīgus vārdus kolēģēm un projekta veidotājiem emocionālā uzrunā paudīs Una: "Šovā es atradu sevi no jauna. Es sapratu, kāda esmu patiesībā. Neatkarīgi no tā, kura no mums šodien vinnēs, es sev esmu uzvarētāja!”