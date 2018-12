"TTT Rīga" cieš zaudējumu FIBA Eirolīgas mačā

Jau ar mača sākumu neliela iniciatīva piederēja Šopronas komandai, kas regulāri spēja izvirzīties vadībā ar pāris punktiem. Līdz ar to "TTT Rīga" basketbolistes teju visu laiku pavadīja, dzenoties pakaļ pretiniecēm.

Šopronas komanda kontrolēja notikumus laukumā un uzņēmās pozicionālu un mierīgu spēli. Tiesa, neapmierināts par tiesnešu darbu, trešās ceturtdaļas beigās no zāles tika padzīts mājinieču galvenais treneris Roverto Injigess. Šādā spēles manierē "TTT Rīga" basketbolistēm tā arī neizdevās atspēlēties, kā rezultātā tika piedzīvots bezierunu zaudējums ar 53:68.

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.