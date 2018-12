Strēlnieks spēlē rezultatīvi un sarūgtina jubilāru Pasečņiku

No latviešiem individuāli vislabāk ceturtdienas mačā klājās Strēlniekam, kurš 21 minūtē un 36 sekundēs guva 11 punktus. Viņš grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem un trīs no pieciem trejačiem. Tāpat latvieša rēķinā trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, divas piezīmes un 11 efektivitātes punkti.