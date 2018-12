Nacionālajā teātrī “Gadumijas koncerti”

Koncertā skanēs tādas populāras dziesmas kā Barta Hovarda “Liec man aizlidot uz Mēnesi” (Fly Me to the Moon), grupas ABBA “Man ir sapnis” (I Have a Dream), Kloda Fransua “Mans ceļš” (My Way), Džona Lenona “Lai notiek!” (Let It Be), “Vēlos turēt tavu roku” (I Want to Hold Your Hand) un “Iedomājies” (Imagine), kā arī Raimonda Paula, Jura Hirša, Jāņa Lūsēna u.c. melodijas.