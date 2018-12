Pieredzējušais Dveins Veids no Maiami "Heat" komandas aizvada savu pēdējo sezonu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionātā. Viņš joprojām ir viens no savas komandas līderiem. Mačā pret Hjūstonas "Rocktes" Veids vienā no epizodēm trieca bumbu grozā no augšas; šo momentu dienas topa veidotāji atzīst par dienas skaistāko.