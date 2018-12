Madara Kiviča atklāj, kā meitas uztver tēta aiziešanu no ģimenes

"Ar Andri bijām vienojušies, ka viņam pašam tas ir jāizstāsta. Es jau saprotu, ka viņš bija ļoti aizņemts un nevarēja to tik ātri pateikt, kā es vēlējos. Tagad, kad viss ir pateikts, varam dzīvot tālāk un sarunāties ar meitenēm par to, kā dzīvosim. Līdz ar to viņas vairs tik daudz nepārdzīvo. Kad pušķojām eglīti, meitenes teica, ka tētis ir solījis pa brīvdienām atbraukt, bet neatbrauca. [..] Es meitenēm stāstu, lai nedusmojas ne uz tēti, ne mani. Lai viņas zina, ka abi vecāki viņas mīl. Protams, es jau saprotu, ka Andrim vispirms ir jātiek galā ar savu dzīvi un tāpēc viņš atbrauc pie meitām retāk. Ceru, ka ar laiku varēsim vienoties un tikšanās būs biežākas, jo bērniem vajadzīgi abi vecāki," atzīst Madara.