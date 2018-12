Valters Krauze bērnībā Jauno gadu sagaidījis pie televizora

Viņš turpina: "Tie mākslinieki, kas tur dziedāja, bija tādas autoritātes. Šobrīd lielāko daļu no viņiem es pazīstu personīgi, par ko esmu ļoti priecīgs."

Jaungada nakts raidījumā varēs vērot daļu no jaunās koncertsērijas programmas, kopā ar sabiedrībā cienītām un atpazīstamām personībām, atcerēties skolas laikus un baudīt vai iepazīt no jauna dziesmas, kas tapušas latviešu estrādes ziedu laikos no 1958. līdz 1988. gadam.