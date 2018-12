Rallijs Sarma 2019 notiks februāra otrajā nedēļas nogalē

Gatavojot trasi 2019. gada rallijam, organizators "Gulbenes AUTO – MOTO" ir ievērojami pārskatījis ātrumposmu izvēli un atteicies no vairākiem daudzus gadus regulāri izmantotiem ceļiem, piemēram no tradicionālajām Zaķukājām. Toties programmā ir iekļauti pēdējo gadu labākie "jaunie" ātrumposmi, kā arī kāds pilnīgi jauns ātrumposms. Viena no skatītājiem patīkamām ziņām ir tā, ka pēc ļoti daudzu gadu pārtraukuma rallija Sarma trasē atkal būs atrodams ievērojams tramplīns. Rallija plāns ir izveidots tā, ka pat slinkākie rallija skatītāji varēs redzēt četrus ātrumposmus, bet čaklākie - pat sešus no astoņiem.