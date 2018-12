Pirmajos 11 mēnešos konsolidētā budžeta ieņēmumi pārsnieguši izdevumus

Pārpalikums pamatā veidojas valsts konsolidētā budžeta līmenī - 372,8 miljoni eiro, ņemot vērā nenodokļu ieņēmumu palielināšanos un saņemtās atmaksas no Eiropas Komisijas par Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanu, tostarp noslēguma maksājumi par 2007.-2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas investīcijām - 197,4 miljoni eiro. Pašvaldību budžetā tikmēr 11 mēnešos vērojama 15 miljonu eiro deficīta veidošanās, ko nosaka pašvaldību īstenoto ES fondu projektu investīciju intensitātes pieaugums.

Kopbudžeta ieņēmumu pieaugumu nodrošina augstāki nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, kā arī no Eiropas Komisijas saņemtie ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi kopbudžetā palielinājās par 604,1 miljonu eiro jeb 8,3%, kopumā atbilstot ekonomiskās izaugsmes tempam. FM izcēla algu un nodarbinātības pieauguma virzīto sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumu kāpumu par 335 miljoniem eiro jeb 16,4%, tostarp 77,4 miljoni eiro, kas kā viens procentpunkts nodokļa likmes novirzāmi veselības nozarei.

Iedzīvotāju pirktspējas palielināšanās un patēriņa celšanās attiecīgi sekmēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu palielināšanos par 230,8 miljoniem eiro jeb 11,6%, bet akcīzes nodokļa ieņēmumu pieaugumu, ko sekmē arī likmju celšana, par 118,5 miljoniem eiro jeb 14,3%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi palielinājās mazākā apmērā - par 32,9 miljoniem eiro jeb 2,2%, ko ietekmē ienākumu nevienlīdzības mazināšanai ieviestais pakāpenisks diferencētā neapliekamā minimuma, atvieglojuma par apgādībā esošu personu un pensionāru neapliekamā minimuma ikgadējs pieaugums. Savukārt pāreja uz jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) sistēmu, kuras ietvaros viens no pasākumiem bija avansa maksājumu atcelšana no šā gada 1.jūlija, skaidro UIN ieņēmumu sarukumu par 90,6 miljoniem eiro jeb 23,1%.

Ieņēmumu palielināšanos no ārvalstu finanšu palīdzības ietekmē gan pieminētie noslēguma maksājumi par iepriekšējā ES fondu perioda īstenošanu, gan arī maksājumi par šobrīd īstenotajiem ES fondu projektiem. Tādējādi kopējie ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi šā gada 11 mēnešos bijuši par 420,5 miljoniem eiro jeb 66,2% augstāki nekā pērn attiecīgajā periodā.

Nenodokļu ieņēmumu palielināšanos ietekmējuši vairāki vienreizēji un neplānoti darījumi, kas iepriekšējā gadā nebija veikti. Līdz ar to nenodokļu ieņēmumi kopbudžetā bija par 185,8 miljoniem eiro jeb 37% augstāki nekā pērn. FM izcēla virsplāna AS "Latvenergo" iemaksāto dividenžu apmēri - 62,2 miljonus eiro par iepriekšējo gadu peļņu, saņemtie papildemisijas prēmijas maksājumi - 44,2 miljoni eiro par valsts parāda pārfinansēšanas darījumiem, kā arī novembra mēnesī saņemtie virsplāna ieņēmumi no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas 63,7 miljoni eiro.