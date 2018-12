Pieci vērtīgi tehnoloģiju risinājumi, lai telefons pie stūres nekļūtu par nāvējošu ieroci

Ja esat nesen iegādājies jaunu auto vai plānojat to darīt, visticamāk, par brīvroku sistēmu jums nemaz nav jāraizējas. Vairumam jauno automašīnu modeļu brīvroku sistēmu ir iebūvējis ražotājs, un tā ietilpst standarta aprīkojumā. Ja šaubāties vai neprotat to pieslēgt – jautājiet auto pārdevējam.

Mobilā telefona lietošana pie stūres nav neaizstājama, un par to var pārliecināties ikviens, izmēģinot un izvēloties saviem sarunu paradumiem visatbilstošāko. Visbeidzot, šī gan nav jauna metode un varbūt nav saistīta ar modernajām tehnoloģijām, toties vislētākā un, iespējams, vissarežģītākā no visām – pašdisciplīna. Pirms iekāpt automašīnā, izslēdziet zvana signālu un visus paziņojumus, lai nekas nenovērstu jūsu uzmanību no autovadīšanas. Nelietojiet telefonu nemaz – ielieciet to bagāžniekā, ja citādi nespējat sevi disciplinēt.