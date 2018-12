5 valstis – lielākās kafijas dzērājas pasaulē

1616. gadā Nīderlande bija pirmā valsts, kura atveda kafijas kokus uz Eiropu (no Mokas pilsētas Jemenā). No šiem kokiem iegūtās pupiņas tika izmantotas, lai uzsāktu Nīderlandes kafijas kultivācijas biznesu. Valsts kolonija Surinamā pakāpeniski izveidojās par ievērojamu kafijas piegādātāju visai Eiropai.

Neskatoties uz to, ka dāņi par kafiju maksā vienas no augstākajām cenām pasaulē, tas viņiem netraucē to patērēt ļoti lielos apjomos. Vidējais dānis izdzer aptuveni 1.46 tasītes dienā un tā ir neatņemama jebkuras maltītes sastāvdaļa. Nemaz nerunājot par dažādiem svētkiem, kur to pasniedz ar kūkām, cepumiem un mazām sviestmaizēm.