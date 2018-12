Māris Rīmenis sarakstījis grāmatu par žurnālista darbā piedzīvoto

Pats autors par grāmatu saka šādi: "Žurnālista darbs šķietami ir ļoti vienkāršs, īpaši televīzijā. Gluži kā aktierim - nedaudz parunā, pagrozies TV studijā, pastāsti to, ko visi jau zina… Darbs padarīts, vari atpūsties. No malas grūti aptvert to milzīgo koncentrēšanos ētera laikā, kā arī ieguldīto darbu pirms tam. Protams, žurnālistika ir ļoti interesanta profesija, īpaši jau sporta jomā, jo vienmēr ir kas jauns, vari būt bieži klāt lielākajās sacensībās, un tas jau ir gluži vai katra līdzjutēja sapnis. Komentētājs var izdzīvot līdzi daudzu sportistu likteņiem, būt vidutājs starp atlētu un vienkāršo līdzjutēju. Tā ir lieliska iespēja sajust dinamisko dzīves ritmu un laika ritējumu. Karjeras sākumā arī pats grāmatas autors bija jaunāks par tālaika varoņiem sporta arēnās, gadiem ritot, situācija jau ir pretēja. Sports ir jauno privilēģija, savukārt žurnālistikā nav tāda ierobežojuma, pieredze nāk ar gadiem."