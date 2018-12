Klajā nāk Ērika Kūļa jaunais darbs "Ervīna Krīva mīlestības"

“… No rīta mūs pamodināja vētra. Brāzmas no Irānas puses seklo Kaspijas jūru plosīja ar divkāršu niknumu. Neziņā gaidījām ziņas par savu biedru likteni. Nākamajā dienā tās pienāca. Savu desanta kutera apkalpi un kuģi izglāba kapteinis, kurš atgriezās ostā. Pārējie zaudēja gan kuterus, gan apkalpes. Bojā bija gājuši arī divi latvieši — mans čoms radists Andris no Rīgas un Antons no Latgales.