Peiners neglābj komandu no zaudējuma Eirolīgas mačā

Peiners šajā mačā laukumā bija 25 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem un visus četrus soda metienus, bet aizmeta garām savu vienīgo tālmetienu.

Atēnu vienību no zaudējuma neglāba Nika Kalatesa 24 punkti un 11 rezultatīvas piespēles.

Uzvaru ceturtdien guva arī turnīra kopvērtējuma līdere Stambulas "Fenerbahce Beko" no Turcijas, kas viesos ar 89:65 droši apspēlēja Podgoricas "Budučnost VOLI" no Melnkalnes. Tikmēr citā ceturtdienas mačā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Krievijas grands Maskavas CSKA, kas savā laukumā ar rezultātu 102:84 pārspēja vienu no sīvākajām konkurentēm Stambulas "Anadolu Efes".