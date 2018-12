Nepievienojoties ANO migrācijas paktam, Latvija slīgs stagnācijā

Eksperts pieļauj, ka Latvija ietekmējusies no tām valstīm, kuras jau bija paspējušas noraidīt paktu.

"Tie, kas noraidīja paktu, neapzinās šo kopējo interešu un vērtību nozīmīgumu. Nepievienojoties paktam, Latvija demonstrē, ka šie principi mums nav aktuāli, bet tā nav - tie ir arī mūsu principi un vērtības. Lēmums parāda tikai to, ka šī nozīmība tiek pārprasta, bet tas kavē Latvijas attīstību. Tās valstis, kuras apzinās šo principu nozīmi, virzīsies uz priekšu, bet mēs, paliekot malā, slīgsim stagnācijā - pat degradācijā," uzskata Oļševskis.

Viņaprāt, tos pie varas esošos pārstāvjus, kuri ir pret pakta atbalstīšanu, varētu iedalīt divās grupās. Vieni to darot apzināti, izmantojot sabiedrības bailes savu taktisko interešu sasniegšanai, nedomājot par valsti ilgtermiņā. Otri to darot neapzināti, jo viņiem nav objektīvas informācijas un zināšanu lēmuma pieņemšanai, skaidroja Oļševskis, piebilstot, ka citas kultūras un citu valstu pārstāvju pieņemšana, domājot ilgtermiņā, būs tikai un vienīgi ieguvums Latvijai.

Viņš skaidroja, ka no Saeimas tribīnes izskanējušais pieņēmums, ka pakta parakstīšana būtu pretrunā ar Latvijas tiesību aktiem, ir tikai mīts. Eksperts arī vērsa uzmanību, ka paktā ir precīzi un skaidri ierakstīts, ka tas nav juridiski saistošs, un šos vārdus no pakta izslēgt nav iespējams. "Līdz ar to, visi argumenti, ka laika gaitā tas var radīt kādas tiesiskas sekas, atduras pret tur minēto tekstu. Marakešā notikušajā konferencē ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājs uzsvēra, ka nav bijis mērķis paktu padarīt juridiski saistošu - tāds tas arī palikšot," atgādināja Oļševskis.