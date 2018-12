Pasniegts Francijas Ordenis mākslā un literatūrā

Mākslas vēsturniecēm, doktorēm Gintai Gerhardei-Upeniecei un Dacei Lambergai Ordenis mākslā un literatūrā pasniegts saistībā ar šī gada pavasarī un vasarā Orsē muzejā Parīzē (10.04.2018. – 15.07.2018.) notikušo izstādi “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” – vērienīgu visu triju Baltijas valstu simtgades kopprojektu un vienu no lielākajiem Latvijas simtgades starptautiskās programmas notikumiem. Izstādes svinīgajā atklāšanā 9. aprīlī, paverot jaunu lappusi Baltijas valstu mākslas vēsturē un attiecībās ar Franciju, izstādi atklāja četru valstu prezidenti – Francijas prezidents Emanuels Makrons (Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron), Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida (Kersti Kaljulaid), Latvijas prezidents Raimonds Vējonis, Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite (Dalia Grybauskaitë). Šis projekts iepazīstināja izstādes apmeklētājus ar latviešu mākslu simbolisma laikmetā un, likumsakarīgi, stiprināja attiecības ar Franciju. Ginta Gerharde-Upeniece bija projekta “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” vadītāja, savukārt Dace Lamberga – latviešu sadaļas kuratore.

Tekstilmāksliniekam Egilam Rozenbergam Ordenis mākslā un literatūrā savukārt pasniegts saistībā ar faktu, ka 2018. gada 6. aprīlī slavenajā “Mobilier national” Gobelēnu manufaktūrā Parīzē notika viņa gobelēna “Refleksijas – pārdomas 1948.13” svinīga pabeigšana un nogriešana no stellēm. 2015. gadā Egils Rozenbergs piedalījās Francijas Kultūras ministrijas rīkotajā gobelēnu metu starptautiskajā konkursā, kurā ieguva iespēju izaust savu darbu kādā no Francijas gobelēnu darbnīcām. Pēc latviešu meistara skices Parīzes labākās audējas nenogurstoši strādāja trīs gadus. Otrs gobelēns “Refleksijas – pārdomas 1948.20”, tapis Bovē manufaktūrā. Notikumu ar savu klātbūtni pagodināja arī Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde, Francijas Republikas kultūras ministre Fransuāza Nisena (Fran?oise Nyssen) un “Mobilier national” direktors Ervē Lemuāns (Hervé Lemoine). Egils Rozenbergs ir pirmais ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu mākslinieks, kura darbu skices tika īstenotas lielformāta gobelēnos Francijā. Šobrīd abi pēc meistara metiem izaustie gobelēni ir Francijas Republikas īpašums, papildinās “Mobilier national” fonda kolekciju un tiks izmantoti valsts prezentācijai – šobrīd viens no tiem ir eksponēts Francijas vēstniecībā Latvijā.