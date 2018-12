Kurucam pirmais "double-double" NBA čempionātā

"Nets" svētdien savā laukumā ar rezultātu 111:103 (38:31, 25:25, 28:18, 20:29) uzvarēja vienu no līgas vājākajām komandām Fīniksas "Suns", gūstot astoto uzvaru pēdējo deviņu maču laikā.

"Nets" šajā mačā izcīnīja drošu uzvaru, bet Kurucs izcēlās ar vairākiem efektīgiem bumbas triecieniem grozā no augšas. Otrajā puslaikā viņam uz neilgu laiku tika uzticēta arī "Suns" zvaigznes Devina Bukera segšana, un Latvijas basketbolists ar to tika galā teicami, vienā no epizodēm arī bloķējot viņa metienu.