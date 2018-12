33% no pārdotiem jauniem Toyota auto ir hibrīdi

“Pozitīvi vērtējam, ka ar katru gadu pieaug iedzīvotāju interese par auto ar hibrīda piedziņu. Inovatīvas tehnoloģijas, videi draudzīgāki risinājumi un degvielas ekonomija ir tikai dažas no hibrīda priekšrocībām. To, ka hibrīdi ir viena no nākotnes auto populārākajām izvēlēm apliecina arī SEB līzinga veiktās aptaujas rezultāti, kur 26% jaunu auto pircēju norādījuši, ka nākotnē labprāt izvēlētos auto ar hibrīddzinēju. Toyota ir tirgus līderis ar visplašāko hibrīdauto piedāvājumu, - to apliecina arī pārdoto hibrīdauto īpatsvars, ko jau nākamgad WESS Motors plāno kāpināt līdz pat 40%,” stāsta AS “WESS” izpilddirektors Aleksejs Radionovs.