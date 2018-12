Reperis Kodak Black pirmo reizi iekaro "Billboard 200"

Mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati liecina, ka repera (īstais vārds - Bill Kapri) albums «Dying to Live» (Dollaz N Dealz/Atlantic Records) pirmajā izdošanas nedēļā pārdots 89 000 vienību.

Šis ir pirmais albums kopš reperis iznācis no cietuma šā gada augustā.

Divi viņa iepriekšējie albumi "Project Baby Two" (2017) un "Painting Pictures" (2017) startēja attiecīgi 2. un 3. vietā.

Īpaši labi veicies singlam “ZEZE”, kurā piedalās Treviss Skots (Travis Scott) un Ofsets no Atlantas trio "Migos".

2. vietā šonedēļ repera Mīka Mila (Meek Mill) plate "Championships", top3 noslēdz Lēdijas Gāgas un Bredlija Kūpera filmas "A Star Is Born" skaņu celiņš.

Animācijas filmas "The Spider-Man: Into the Spider-Verse" skaņu celiņš debitē 5. vietā.