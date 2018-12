Vēstnieks: ES sankciju pret Krieviju atcelšana vai mīkstināšana ir maz ticama

Vēstnieks uzsvēra, ka ES pozīcija sankciju jautājumā ir vienota. Viņš skaidroja, ka Krimas aneksija un vēlākā Krievijas rīcība atbalstot separātistus Ukrainā ir tādi starptautisko tiesību normu pārkāpumi, kurus Eiropa nevar izlikties aizmirstam un iet tālāk uz priekšu tā, it kā tas nebūtu noticis.

Komentējot ES reakciju uz Krievijas agresiju Azovas jūrā un Kerčas šaurumā, diplomāts vērsa uzmanību, ka "kādam reakcija var šķist asa, bet citam liekas piezemēta", taču kopumā ES pieeja šobrīd koncentrējoties uz to, lai tiktu atbrīvoti arestētie Ukrainas jūrnieki un tiktu atbrīvoti kuģi.

"Krievija šobrīd pieturas pie vienotas pozīcijas gan prezidenta, gan citu amatpersonu līmenī, ka tas, kas tiek inkriminēts Ukrainai, ir valsts robežas pārkāpšana. Tiesvedība, kas ir uzsākta, noteikts atbildību vai to, kas ir konkrēts nodarījums," piebilda Riekstiņš.

Lai gan šobrīd ES netiekot skatīta kopīga sankciju saraksta paplašināšana, ir atsevišķas valstis, kas sankcijas piemērojušas, piemēram, Lietuva, taču Latvijā šobrīd nopietnas diskusijas par to nav, teica vēstnieks. Pēc viņa domām, ES sankciju sarakstu pret Krieviju nepaplašinās, tomēr to arī nevarot izslēgt, atkarībā no tālākās Krievijas rīcības.