Vanags: Ziemassvētki ir laiks, lai meklētu savienojumu ar sevi un Dievu

Vanags uzsvēra, ka Ziemassvētkus sauc par brīnumu laiku. "Mēs varam pārnest mājās eglīti, skatīties uz to un domāt - lūk, brīnums! Mazā sēkliņā Dievs ir ielicis gudrību, kura spēj no zemes trūdiem izveidot kaut ko tik filigrānu, smaržīgu un galvenais - dzīvu! Dievs ir brīnumaini pūlējies, eglīti radot," uzsvēra Vanags.

"Vai neesam sevi nošķīruši no sēklas, no kuras uzdīgām, un no saknēm, kas mūs baroja? Mēdz notikt, ka, cenšoties kaut ko bagātināt un izdaiļot, mēs to nocērtam. Tiecoties dzīvot krāšņāk, bagātāk un interesantāk, mums gadās sadarīt ko tādu, kas nocērt vienību ar Dievu un pārtrauc viņa sapni par mums. Tā ir liela nelaime, jo savu identitāti cilvēks iegūst attiecībās. Nocērtot attiecības ar Dievu, mēs zaudējam pašu identitātes kodolu un vairs nezinām, kas esam," brīdināja Vanags.