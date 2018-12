"Lūšu" volejbolists Voroņko: Zinājām, ka vienā brīdī "Limbaži"/MSĢ vajadzētu salūzt

Vīru turnīrā iepriekšējās sezonas čempioni "Lūšu" volejbolisti trofejas izcīņu varēja sākt no pusfināla, kurā sestdien arī piecos setos pārspēja "Daugavpils Universitāti". Savukārt "Limbaži"/MSĢ četru setu cīņā negaidīti guva virsroku pār RTU/"Robežsardzi".

"No mums aizgāja Armands Āboliņš, kurš bija viens no komandas līderiem. Līdz ar to Rihards [Puķītis] pārgāja uz ceturto zonu, tādējādi tagad nav stabila diagonāles spēlētāja. Tagad ir grūti, bet cīnīsimies. Domāju, ka turnīra tabulā būsim augstāk. Baltijas līgā gribam iekļūt finālčetrinieka turnīrā, jo tas, manuprāt, ir kā laimes loterija. Iepriekšējā sezonā Rakveres komanda pierādīja, ka pēc zemas vietas regulārajā čempionātā var iekļūt finālturnīrā," uzsvēra volejbolists.