Lielbritānijā par Ziemassvētku numur 1 kļūst amizants Youtube video

Viņa versija par grupas "Starship" dziesmu “We Built This City”, kuras video piedalās arī viņa sieva un dēls, un kurā tiek slavināta slavenā britu uzkoda "desu rullīši" (sausage rolls), iekarojusi Ziemassvētku singlu topa 1. vietu. Dziesmas ieņēmumi tiek ziedoti labdarībai.

Dziesma pārliecinoši apsteigusi 2. vietas ieguvēju - amerikāņu jaunās popzvaigznes Eivas Meksas (Ava Max - pilnajā vārdā - Amanda Ava Koci) hitu "Sweet but Psycho".

Meraijas Kerijas (Mariah Carey) Ziemassvētku hits “All I Want For Christmas Is You” (Columbia/Sony) numur 4.