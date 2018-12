Adetokunbo un Džordžs atzīti par NBA aizvadītās nedēļas labākajiem spēlētājiem

Austrumu konferencē uz labākā spēlētāja godu pretendēja arī Džons Kolinss no Atlantas "Hawks", Žoels Embīds un Bens Simonss no Filadelfijas "76ers", kā arī Džošs Ričardsons no Maiami "Heat".

Savukārt Rietumos starp labākajiem bija arī Deandrē Eitons un Devins Bukers no Fīniksas "Suns", Stefans Karijs un Kevins Durants no Goldensteitas "Warriors", kā arī Džeimss Hārdens no Hjūstonas "Rockets" un Badijs Hīlds no Sakramento "Kings".