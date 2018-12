"Ņeftehimik" pirms mača Rīgā atbrīvo galveno treneri Nazarovu

"Ņeftehimik" ir četru zaudējumu sērijā un pēdējās septiņās spēlēs cietusi sešas neveiksmes. Ņižņekamskas komanda ar 35 punktiem 42 cīņās ir Austrumu konferences desmitajā pozīcijā, no "play-off" zonas atpaliekot par četriem punktiem.

Arī pasaules čempionāta laikā Nazarovs izcēlās ar nesavaldību, perioda pārtraukuma laikā no tiešraides intervijas aizvedot savas komandas spēlētāju un par to saņemot brīdinājumu no Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF).