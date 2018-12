Aptauja: decembrī jūtami pasliktinājies iedzīvotāju noskaņojums

Kaktiņš to vērtē kā ļoti būtisku valdības darba vērtējuma pasliktināšanos - mēnesi iepriekš ar to bija apmierināti 25%, kas bija labākais vērtējums, kādu saņēmusi Māra Kučinska (ZZS) valdība. Pētnieks gan pieļauj, ka pieaugušās iedzīvotāju neapmierinātības cēlonis ir saistāms ar jaunās valdības veidošanas grūtībām un saistīto jucekli. ""Visi viņi pār vienu kārti metami!" - tā to visdrīzāk redz daļa iedzīvotāju!" raksta Kaktiņš.