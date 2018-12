Rīgas domei pat tiesas ceļā neizdodas atbrīvoties no Reinbaha

Rīgas domes Satiksmes departamentu jau vairāk nekā divus gadus vada Emīls Jakrins, tomēr oficiāli viņš joprojām skaitās tikai departamenta direktora pienākumu izpildītājs. Departamenta direktoram Reinbaham noteikta dīkstāve, kas nozīmē, ka viņš reāli nekādus pienākumus neveic, tomēr tas netraucē saņemt mēnešalgu vairāk nekā 2000 eiro apmērā. Rīgas dome jau ilgāku laiku dažādās tiesu instancēs mēģina panākt viņa atbrīvošanu no amata, tomēr tas joprojām nav izdevies.

Dome no Reinbaha neveiksmīgi mēģinājusi atbrīvoties vairākkārt. 2016.gada augustā Ušakovs Reinbaham izteica neuzticību, pamatojot to ar ar termiņu kavēšanos galvaspilsētas ielu būvdarbos, par ko atbildīgs bija tieši Satiksmes departaments. Tomēr atlaist viņu nevarēja, jo pret to iebilda arodbiedrība. TV3 raidījums "Nekā personīga" šogad februārī ziņoja, ka Ušakovs Reinbahu atstādinājis nemākulīgi, jo rīkojumā rakstīts, ka Reinbahs neesot ievērojis veicamo remontdarbu termiņus un slikti organizējis darbu, taču juridisku pierādījumu vietā mērs atsaucies uz masu medijos rakstīto un rādīto.