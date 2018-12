Kamīns – ne vien siltuma devējs, bet arī interjera elements

Kamīna galvenais uzdevums ir nodrošināt siltumu, taču tas var kalpot arī kā pievilcīgs interjera elements, kas izceļ istabas kopējo tēlu. Viena no tendencēm, ko piekopj interjera dizaineri, ir kamīna izvirzīšana telpas priekšplānā jeb kamīna nozīmes izcelšana. Ja šobrīd esi kamīna izbūves procesā vai gatavojies to pārplānot, nekustamo īpašumu sludinājumu portāls City24.lv aicina iepazīties ar vairākiem veidiem, kā to efektīvāk īstenot.