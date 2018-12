Nelikumīgi cenšas pārdot krokodilu izbāzeņus un dzīvu savvaļas kaķi

VP sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem veica vairākas pārbaudes, kontrolējot savvaļas sugu tirdzniecību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu. To laikā konstatēti tirdzniecību regulējošo normatīvo aktu, kā arī savvaļas dzīvnieku turēšanas nebrīvē pārkāpumi.

Likumsargi noskaidroja, ka privātpersonas vēlējušās pārdot divus krokodilveidīgo dzīvnieku izbāžņus, kuru cena par katru bija 100 eiro, dzīvu savvaļas kaķi servalu par 8000 eiro, 6000 eiro vērtu krokodila izbāzni, kā arī lūša izbāzni par 500 eiro. Dzīva plīvurpūce tirgota par 500 eiro. Pārbaužu laikā neviena no privātpersonām nevarēja apliecināt ne izbāžņu, ne dzīvo dzīvnieku legālo izcelsmi.

Pret privātpersonu, kura vēlējās realizēt plīvurpūci, sākta administratīvā lietvedība. Par šādu pārkāpumu var piemērot naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku īpatņus. Savukārt četros gadījumos sākta administratīvā lietvedība par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšanu. Par prasību neievērošanu var piemērot naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 70 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 1200 eiro.