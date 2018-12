Svētku dienās sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas

Šajās dienās sabiedriskais transports brauks pēc brīvdienu grafika. Lai nodrošinātu ērtāku pasažieru nokļūšanu uz un no gadu mijas pasākumu norises vietām, naktī no 31.decembra uz 1.janvāri, aptuveni no plkst.20 līdz plkst.4, tiks organizēti arī papildu transporta reisi.