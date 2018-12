“Vecmāmiņ, tu taču vienmēr uz šejieni tā gribēji... Tu, mana mīļā vecmāmiņa, tagad vari priecāties par to, ka es atbraucu uz Rīgu, ka atbraucu uz Latviju,” savās atmiņās un pārdomās dalās Nadežda Kanušina - Sibīrijā dzīvojošā krieviete ar latviskām saknēm. Omska. Krievija. Sibīrija. Intervija notiek šķindošu trauku pavadībā – krūzēs tiek lieta aromātiska tēja, uz galda tiek saliktas smalkmaizītes, konfektes un pīrāgi, ko vakara beigās saliks maisiņā un iedos mums līdzi.

Divi jautājumi, ko kolēģi Latvijā mums lūdza uzdot Omskas latviešiem – Kāpēc viņi neatgriežas Latvijā un ko, viņuprāt, Latvijas iedzīvotāji var pamācīties no Krievijā dzīvojošajiem latviešiem?

“Pīrāgus ar biezpienu tomēr Latvijā prot pagatavot labāk nekā Krievijā, man šķiet,” sarunu iesāk Alla Zubkova. “Mana vecmāmiņa dzīvoja Jelgavā, māsa tagad Talsos dzīvo. Mēs esam no represēto ģimenēm – manu vecmāmiņu ar māti un mammas māsām izsūtīja uz Sibīriju. Viņām bija kādi 14, 15 gadi.”

“Lai balsotu vēlēšanās, mums vajadzēja uz [Latvijas] vēstniecību aizvest pasi, to ieskanēt, uzrakstīt iesniegumu un tad mums būtu atsūtījuši biļetenus. Tāds sīkums, bet tuvākā Latvijas vēstniecība atrodas Maskavā,” stāsta Andris. Attālums no Maskavas līdz Omskai ir aptuveni 2700 kilometru. Ar vilcienu šādu attālumu var veikt nepilnās divās diennaktīs.

“Omskas latvieši ir tie, kuri 1905.gadā paši aizbrauca un tie, kurus 1945. un 1949.gadā izsūtīja uz Sibīriju. Laika gaitā daudzi no viņiem ir atgriezušies Latvijā, bet daudzi ir palikuši šeit. Piemēram, es aizbrauc uz Latviju 1956.gadā, bet pēc pusgada atgriezos. Mana sieva ir no Altaja, viņai bija liela ģimene – deviņi cilvēki. Viņa sāka ilgoties pēc mājām... Iepriekš, kad neslimoju, braucu uz Latviju katru gadu, bet tagad jau rokas trīc, pat parakstīties nevaru,” stāsta Jānis Minkevičs, kurš ir jau devītajā gadu desmitā. Kad viņu izsūtīja uz Sibīriju, Jānim bija 16 gadi.

“Pēc skolas iestājos pedagoģijas institūta vēstures fakultātē. Tēvs arī bija skolotājs. 1949.gadā viņu aizveda tieši no skolas. Vectēvs un vecmamma dzīvoja netālu no Liepājas. Visus aizveda un vilcienā atveda uz šejieni – Sibīriju,” viņš norāda.

“Es esmu pensionāre, lai arī man ir tikai 61 gads. Pēc profesijas esmu zobārste, strādāju pašvaldības poliklīnikā. Vairāku šeit klātesošo mīnuss ir tas, ka mēs nevaram kārtīgi iemācīties latviešu valodu. Nedaudz skumji, to tā ir mana otrā dzimtā valoda. Mani māsīca Skaidrīte no Talsiem nesen rāja, ka es šogad latviski saprotu vēl sliktāk nekā pirms diviem gadiem. Mūsu biedrībā ir tādi cilvēki, kas jau no bērnības labi runā latviski,” stāsta Alla.